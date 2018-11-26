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ЕВРАЗ внедряет на шахтах Распадской угольной компании технологию бурения скважин большого диаметра

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2018. ЕВРАЗ приобрел станок для бурения вертикальных скважин с поверхности диаметром до 2,4 м. Подобное оборудование впервые будет применяться на угледобывающих предприятиях России, его запустят на шахтах Распадской угольной компании ЕВРАЗа. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.



Промышленные испытания технологии бурения скважин большого диаметра пройдут на шахте «Ерунаковская-VIII». Сначала с поверхности на глубину 500 м. пробурят пилотную скважину диаметром 279 мм. Затем из шахты к концу бурового става прикрепят специальный расширитель, который по мере своего продвижения вверх увеличит диаметр скважины до 2,4 м.



На шахтах Распадской угольной компании скважины большого диаметра планируется использовать для проветривания и газоуправления. Традиционно для извлечения газа прокладывают разветвленную газодренажную сеть трубопроводов по капитальным горным выработкам. Подготовка таких выработок протяженностью 1,5-2 км ведется не менее 18 месяцев. Бурение скважин большого диаметра занимает в три раза меньше времени. Использование этого метода поможет быстро и эффективно проветривать забои и удалять метан, что повысит безопасность угледобычи.



В перспективе, помимо шахты «Ерунаковская-VIII», станок планируется применить на шахтах «Распадская-Коксовая», «Алардинская» и других угольных предприятиях ЕВРАЗа.



Напомним, шахты «Алардинская», «Ерунаковская-VIII» и «Распадская-Коксовая» находятся под управлением ООО «Распадская угольная компания», которое также осуществляет функции управляющей организации в отношении иных угольных активов ПАО «Распадская» и ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (входят в состав ЕВРАЗа).

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