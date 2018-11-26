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ММК завершил реализацию масштабного водоохранного проекта в акватории Магнитогорского водохранилища

УрБК, Магнитогорск, 26.11.2018. В акватории Магнитогорского водохранилища введен в эксплуатацию комплекс гидротехнического сооружения, возведенного в рамках реконструкции системы оборотного водоснабжения ПАО «ММК». Об этом сообщает пресс-служба компании.



В церемонии по случаю запуска комплекса приняли участие члены правления и независимые директора ММК. При запуске был закрыт шибер водопропускного устройства, и в результате прекращено поступление сбросных вод ММК в Магнитогорское водохранилище.



«Реконструкция системы оборотного водоснабжения с расширением резервуара охладителя — одна из важнейших инициатив Магнитогорского металлургического комбината в области охраны поверхностных вод Магнитогорского водохранилища и реки Урал. Она позволит сократить объем сбрасываемых вод в 11 раз, а массу сброса загрязняющих веществ — в семь раз. Таким образом, будет достигнута максимальная изоляция Магнитогорского водохранилища от влияния сточных вод ПАО «ММК», — рассказали в пресс-службе.



Проект общей стоимостью около 645 млн руб. предусматривает в числе прочего увеличение объемов оборотного водоснабжения за счет перевода ТЭЦ и кислородной станции № 4 на оборотное водоснабжение через акваторию резервуара-охладителя.



Строительство разделительной дамбы и водопропускных устройств в акватории Магнитогорского водохранилища между Казачьей переправой и Южным переходом стало ключевым элементом реконструкции системы оборотного водоснабжения. Проектом также предусмотрено озеленение дамбы и поэтапное зарыбление водоема в течении четырех лет, что будет способствовать восстановлению экологического баланса водохранилища.



Выполнен первый этап зарыбления — в Магнитогорское водохранилище выпустили партию из более 200 тыс. штук молодняка сазана.



Отметим, что защита водных объектов традиционно является одним из приоритетных направлений экологических инвестиций Магнитки. В период с 2007 по 2017 годы на соответствующие мероприятия было направлено почти 7 млрд руб., что позволило сократить сбросы в водные объекты на 77 тыс. тонн в год. Объем водоохранных инвестиций компании до 2025 года запланирован на уровне 5,5 млрд руб. Результатом станет полное исключение техногенного воздействия комбината на Магнитогорское водохранилище, и сокращение сбросов загрязняющих веществ в реки Урал и Сухая Речка почти в 3 раза.

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