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Выставка ЭКСПО-2025 пройдет в Осаке
23 ноябрь 2018 (21:02)
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2018. Екатеринбург проиграл конкурс за право принятия Всемирной универсальной выставки ЭКСПО в 2025 году.
Генеральная ассамблея Международного бюро выставок (МБВ) по итогам голосования определила Осаку (Япония) в качестве места проведения ЭКСПО-2025.
Для определения победителя на Генассамблее МБВ понадобилось провести два тура. По итогам первого голосования из конкурса выбыл Баку (Азербайджан). Во втором туре большинство делегатов проголосовали за Осаку.
Екатеринбург боролся за право принять Всемирную универсальную выставку второй раз за свою историю. В 2013 году столица Среднего Урала проиграла Дубаю (Объединенные Арабские Эмираты).
Генеральная ассамблея Международного бюро выставок (МБВ) по итогам голосования определила Осаку (Япония) в качестве места проведения ЭКСПО-2025.
Для определения победителя на Генассамблее МБВ понадобилось провести два тура. По итогам первого голосования из конкурса выбыл Баку (Азербайджан). Во втором туре большинство делегатов проголосовали за Осаку.
Екатеринбург боролся за право принять Всемирную универсальную выставку второй раз за свою историю. В 2013 году столица Среднего Урала проиграла Дубаю (Объединенные Арабские Эмираты).
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