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На рекультивацию Широкореченского мусорного полигона направят 650 миллионов рублей
23 ноябрь 2018 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2018. На рекультивацию закрытого мусорного полигона «Широкореченский» под Екатеринбургом будет направлено 650 млн руб., сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Из этих средств объем финансирования из федерального бюджета составит 500 млн руб., из областного — 150 млн руб.
Средства на рекультивацию полигона будут направлены в период с 2021 по 2022 годы.
Из этих средств объем финансирования из федерального бюджета составит 500 млн руб., из областного — 150 млн руб.
Средства на рекультивацию полигона будут направлены в период с 2021 по 2022 годы.
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