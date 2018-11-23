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Власти Екатеринбурга потратят более 2 млн рублей на обследование древней плотины Исетского пруда

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2018. Администрация Екатеринбурга разместила на сайте госзакупок аукцион на обследование древней плотины Исетского пруда на проспекте Ленина.



Как следует из технической документации, речь идет о сооружении, которое было возведено в 1723 году. Подрядчик, который выиграет конкурс, должен оценить техническое состояние плотины и разработать рекомендации по дальнейшей эксплуатации.



Начальная стоимость аукциона составляет 2,09 млн руб.

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