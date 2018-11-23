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Власти Екатеринбурга потратят более 2 млн рублей на обследование древней плотины Исетского пруда

23 ноябрь 2018 (17:35)

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2018. Администрация Екатеринбурга разместила на сайте госзакупок аукцион на обследование древней плотины Исетского пруда на проспекте Ленина.

Как следует из технической документации, речь идет о сооружении, которое было возведено в 1723 году. Подрядчик, который выиграет конкурс, должен оценить техническое состояние плотины и разработать рекомендации по дальнейшей эксплуатации.

Начальная стоимость аукциона составляет 2,09 млн руб.

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