Новости дня
Власти Екатеринбурга потратят более 2 млн рублей на обследование древней плотины Исетского пруда
23 ноябрь 2018 (17:35)
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2018. Администрация Екатеринбурга разместила на сайте госзакупок аукцион на обследование древней плотины Исетского пруда на проспекте Ленина.
Как следует из технической документации, речь идет о сооружении, которое было возведено в 1723 году. Подрядчик, который выиграет конкурс, должен оценить техническое состояние плотины и разработать рекомендации по дальнейшей эксплуатации.
Начальная стоимость аукциона составляет 2,09 млн руб.
Как следует из технической документации, речь идет о сооружении, которое было возведено в 1723 году. Подрядчик, который выиграет конкурс, должен оценить техническое состояние плотины и разработать рекомендации по дальнейшей эксплуатации.
Начальная стоимость аукциона составляет 2,09 млн руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Администрация Екатеринбурга планирует потратить 3,1 млн рублей на проектирование улицы Татищева
- На сайте госзакупок размещен аукцион на ремонт дома в Екатеринбурге в рамках подготовки к ЧМ-2018
- Администрация Екатеринбурга ищет перевозчика для ЧМ-2018 за 13,5 млн рублей
- Власти Свердловской области игнорируют опасное состояние плотины в Горном Щите
- Ремонт стены нижнего бьефа плотины в Историческом сквере Екатеринбурга обойдется почти в 20 млн рублей