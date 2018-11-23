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Закредитованность российских аграриев выросла на 38%
23 ноябрь 2018 (16:55)
УрБК, Москва, 23.11.2018. Объем банковских кредитов, которые российские аграрии получили на проведение полевых работ, к 22 ноября 2018 года вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.
За указанный период банки выдали аграриям займы на общую сумму 398,73 млрд руб.
В 2017 году предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ было 317,02 млрд руб.
За указанный период банки выдали аграриям займы на общую сумму 398,73 млрд руб.
В 2017 году предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ было 317,02 млрд руб.
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