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Совет Федерации одобрил поправки в бюджет 2018 года
23 ноябрь 2018 (16:12)
УрБК, Москва, 23.11.2018. Поправки в бюджет 2018 года одобрили на заседании Совета Федерации. Так, профицит бюджета составит 2,1 трлн руб. (2,1% ВВП) вместо ожидаемых ранее 481,7 млрд руб. (0,5% ВВП).
Как сообщает газета «Интерфакс», прогноз объема ВВП увеличивается с 98,2 трлн руб. до 101,2 трлн. Инфляция в новой редакции бюджета оценивается в 3,4% вместо 2,8%. Предел внешнего долга устанавливается в 61,7 млрд долл. США (в предыдущей редакции — 61,9 млрд долл. США).
Нефтегазовые доходы увеличены на 1,5 трлн руб. — до 8,8 трлн руб. В резервный фонд правительства, согласно поправкам, будет направлено 6,6 млрд руб.
Как сообщает газета «Интерфакс», прогноз объема ВВП увеличивается с 98,2 трлн руб. до 101,2 трлн. Инфляция в новой редакции бюджета оценивается в 3,4% вместо 2,8%. Предел внешнего долга устанавливается в 61,7 млрд долл. США (в предыдущей редакции — 61,9 млрд долл. США).
Нефтегазовые доходы увеличены на 1,5 трлн руб. — до 8,8 трлн руб. В резервный фонд правительства, согласно поправкам, будет направлено 6,6 млрд руб.
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