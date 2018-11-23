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Власти Южного Урала выделили Саткинскому району более 34 млн рублей на модернизацию системы теплоснабжения

УрБК, Челябинск, 23.11.2018. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский согласовал выделение Саткинскому муниципальному району дотации в размере 34,4 млн руб. На эти средства система теплоснабжения старой части города Сатки будет реконструирована и подготовлена для строительства новой котельной, сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала.



«Мы ставим перед собой задачу развивать инфраструктуру в территориях. Уход от неэффективных котельных и модернизация тепловых сетей — это одна из приоритетных задач в деятельности регионального правительства. Реконструкция сетей и ввод новых котельных позволит сэкономить муниципальным образованиям выпадающие средства из местного бюджета», — подчеркнул Борис Дубровский.



Необходимость строительства котельной и модернизации теплосетей возникла в связи с отказом Саткинского чугуноплавильного завода от отопления одной из центральных частей города. В 2019 году на новый источник теплоснабжения необходимо перевести 50 многоквартирных, 68 частных жилых домов, а также три школы, два детских сада, два медучреждения и еще три объекта социальной сферы.



Для строительства новой котельной муниципальные власти планируют привлечь частного инвестора. Чтобы сделать этот проект прибыльным, необходимо во всех 50 многоквартирных домах установить индивидуальные тепловые пункты. Они предназначены для транспортировки тепловой энергии, поступающей от котельной к внутридомовым системам: отоплению и горячему водоснабжению. Индивидуальный тепловой пункт в доме обеспечивает учет расхода тепла, контроль параметров для предотвращения аварий, распределение теплоносителя по системе и регулировку температуры.



Работы планируется проводить в два этапа, поэтому дотация также разделена на две части. В 2018 году Саткинскому району будет выделено 4 млн руб. на разработку проекта установки индивидуальных тепловых пунктов. Остальные средства, 30,4 млн руб., будут переведены уже непосредственно на строительно-монтажные работы. Сети должны начать функционировать после ремонта в 2019 году.



Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области с учетом итогов работы за 2017 год и предложений глав муниципальных образований подготовлен перечень неэффективных котельных на 2018 год. В него включено 52 неэффективные котельные из 813, отапливающих население и объекты бюджетной сферы. Для замены и реконструкции этих убыточных котельных необходимо привлечение инвестиций в размере около 1,2 млрд руб.



До конца 2018 года планируется замена пяти неэффективных котельных. На сегодняшний день введены в эксплуатацию три котельные мощностью 1,2 МВт: в Еткуле, Миассе и Малой Сосновке. Все они были построены взамен устаревших и неэффективных.

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