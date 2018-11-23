Новости дня

С 26 ноября начнется выплата страхового возмещения вкладчикам «УМ-Банка»

УрБК, Москва, 23.11.2018. С 26 ноября 2018 года начнется выплата страхового возмещения вкладчикам ООО «УМ-Банк». Об этом сообщает госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).



Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через АО «Россельхозбанк», действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.



В соответствии с действующим законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении «УМ-Банка» ликвидационных процедур.



Напомним, что лицензия на осуществление банковских операций у ООО «УМ-Банк» была отозвана 14 ноября 2018 года. Отделения «УМ-Банка» были в Свердловской и Челябинской области. Банк систематически нарушал предписания ЦБ РФ, кроме того, в его деятельности прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: