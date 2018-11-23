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Официальный курс доллара США вырос на 5 коп., евро — на 13 коп.
23 ноябрь 2018 (14:56)
УрБК, Москва, 23.11.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 ноября 2018 года. Курс долл. США вырос на 5,97 коп. до 65,66 руб., курс евро — на 13,37 коп. до 74,93 руб.
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