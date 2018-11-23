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В Екатеринбурге предприниматель заплатит более 67 тыс. рублей за ненадлежащее содержание дороги

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2018. В Екатеринбурге ИП Ведерников А. Ю. заплатит более 67 тыс. руб. за ненадлежащее содержание дорожного покрытия. По его вине на дороге произошла авария.



Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, в январе 2016 года женщина на автомобиле Kia Rio попала в колею на дороге на ул. Флотской. Пытаясь из нее вырулить, она наехала на припаркованный «ВАЗ». Автомобиль получил механические повреждения.



На проезжей части имелась колея глубиной 10 см, длиной по протяженности всей улицы Флотской. Обязанность по содержанию данного участка дороги возложена на ИП Ведерникова А. Ю. ДТП произошло по вине ответчика, который ненадлежащим образом содержал дорожное покрытие.



Женщина обратилась с иском в Ленинский районный суд Екатеринбурга к администрации города и Ведерникову А. Ю. о возмещении ущерба в сумме 46 тыс. 702 руб., утраты товарной стоимости автомобиля 4 тыс. 584 руб., а также судебных расходов.



Суд исковые требования удовлетворил частично. С ответчика взыскано в счет возмещения ущерба 37 тыс. 361 руб., утрата товарной стоимости — 3 тыс. 667 руб., расходы по оценке — 12 тыс. руб., по оплате услуг представителя —13 тыс. руб., по уплате госпошлины — 1 тыс. 790 руб.



С таким решением не согласился ответчик — Ведерников А. Ю. Он подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Изучив материалы дела, проверив законность и обоснованность решения, судебная коллегия оставила решение суда первой инстанции в силе.

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