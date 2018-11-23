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Mazda отзывает более 62 тыс. автомобилей в России
23 ноябрь 2018 (14:12)
УрБК, Москва, 23.11.2018. Японский автоконцерн Mazda отзывает 62 тыс. 357 автомобилей в России из-за возможных проблем с подушками безопасности. Об этом сообщает Росстат.
«Причиной отзыва транспортных средств является продолжительное влияние высокой абсолютной влажности, которое может привести к нарушению целостности/растрескиванию корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности пассажира и срабатыванию данных подушек безопасности ненадлежащим образом в случае столкновения, соответствующего критериям их срабатывания. Нарушение целостности/растрескивание корпуса газогенератора может привести к попаданию металлических осколков в пассажиров или водителя и, как следствие, к их тяжелому травмированию или гибели», — говорится в сообщении.
Отзыву подлежат четыре модели: Mazda 2, Mazda 6, Mazda CX-7, Mazda BT-50. На них будет выполнена замена газогенератора фронтальной подушки безопасности пассажира модифицированным. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
«Причиной отзыва транспортных средств является продолжительное влияние высокой абсолютной влажности, которое может привести к нарушению целостности/растрескиванию корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности пассажира и срабатыванию данных подушек безопасности ненадлежащим образом в случае столкновения, соответствующего критериям их срабатывания. Нарушение целостности/растрескивание корпуса газогенератора может привести к попаданию металлических осколков в пассажиров или водителя и, как следствие, к их тяжелому травмированию или гибели», — говорится в сообщении.
Отзыву подлежат четыре модели: Mazda 2, Mazda 6, Mazda CX-7, Mazda BT-50. На них будет выполнена замена газогенератора фронтальной подушки безопасности пассажира модифицированным. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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