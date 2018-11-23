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Mazda отзывает более 62 тыс. автомобилей в России

УрБК, Москва, 23.11.2018. Японский автоконцерн Mazda отзывает 62 тыс. 357 автомобилей в России из-за возможных проблем с подушками безопасности. Об этом сообщает Росстат.



«Причиной отзыва транспортных средств является продолжительное влияние высокой абсолютной влажности, которое может привести к нарушению целостности/растрескиванию корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности пассажира и срабатыванию данных подушек безопасности ненадлежащим образом в случае столкновения, соответствующего критериям их срабатывания. Нарушение целостности/растрескивание корпуса газогенератора может привести к попаданию металлических осколков в пассажиров или водителя и, как следствие, к их тяжелому травмированию или гибели», — говорится в сообщении.



Отзыву подлежат четыре модели: Mazda 2, Mazda 6, Mazda CX-7, Mazda BT-50. На них будет выполнена замена газогенератора фронтальной подушки безопасности пассажира модифицированным. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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