Новости дня

Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер по медиапланированию

23 ноябрь 2018 (13:45)

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2018. АО «РСГ-Академическое» информирует о проведении тендера на право заключения договора на проведение комплекса работ по медиапланированию и размещению рекламно-информационных материалов на радио и телевидении. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.

Предмет тендера: выполнение работ по медиапланированию и размещению рекламных материалов на радио и телевидении в городе Екатеринбурге в 2019 году. Сроки выполнения работ: с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Прием заявок начнется с 22 ноября 2018 года и продлится до 6 декабря 2018 года. Контактное лицо: Буланова Наталья Валерьевна. Телефон: (343) 231-18-30 вн. 7109. Адрес электронной почты: N.Bulanova@kortros.ru.

Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер по медиапланированию Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер по медиапланированию
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: