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За 9 месяцев 2018 года количество выданных кредитных карт увеличилось на 66%

УрБК, Москва, 23.11.2018. За 9 месяцев 2018 года общее количество выданных кредитных карт составило 7,67 млн ед., увеличившись на 66,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (4,61 млн ед.).



Как сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ), наибольшую динамику роста демонстрируют граждане старше 65 лет — на 1,5 п.п. до 5,8%. Также выросли доли граждан моложе 25 лет — на 0,2 п.п. до 9,9%, в возрастном диапазоне от 60 до 65 лет — на 0,1 п.п. до 5,9%. Самое существенное снижение в сегменте выдачи новых кредитных карт отмечено в возрастной группе граждан от 25 до 29 лет — на 1,2 п.п. до 13,5%.



В январе-сентябре 2018 года самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ было отмечено в Москве (470,2 тыс. ед.), Московской области (362,6 тыс. ед.), Краснодарском крае (281,2 тыс. ед.) и Санкт-Петербурге (262,7 тыс. ед.). При этом самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт в январе-сентябре 2018 года зафиксирована в Тульской области (+106,3%), Республике Башкортостан (+104,7%), а также в Оренбургской (+103,5%) и Саратовской (+101,6%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге выдача новых кредитных карт увеличилась на 63,9% и 64,2% соответственно.



«Темпы роста выдачи новых кредитных карт остаются на стабильно высоком уровне. Такая динамика объясняется тем, что кредитование с использованием кредитных карт удобно как банкам, которые способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, так и самим заемщикам. При этом существенный рост выдачи кредитных карт гражданам старше 60 лет обусловлен, прежде всего, наличием у них стабильного дохода в виде пенсии. Кроме того, людям старшего поколения свойственно более ответственное отношение ко всем аспектам жизнедеятельности, включая финансовый. Что касается молодых людей в возрасте до 25 лет, то это самая рискованная для кредитования возрастная группа заемщиков. Однако именно эти граждане являются резервом для роста розничного кредитования в будущем, в том числе, в обеспеченном кредитовании — ипотеке и автокредитах», — рассказал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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