Новости дня

За 10 месяцев 2018 года таможни Урала перечислили в федеральный бюджет более 57 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2018. Уральские таможенники за 10 месяцев 2018 года пополнили федеральный бюджет почти на 58 млрд руб. С января по октябрь этого года в таможни Уральского таможенного управления поступило более 150 тыс. деклараций на товары.



Как сообщает пресс-служба ведомства, внешнеторговый оборот в регионе его деятельности составил 16,3 млрд долл. США. На страны дальнего зарубежья пришлось 91,7%, а на страны СНГ — 8,3%. Импорт составил 30,2% от внешнеторгового оборота (4,9 млрд долл. США), на экспортные поставки пришлось 69,8% (11,4 млрд долл. США).



Ведущее место во внешней торговле в регионе деятельности Уральского таможенного управления в январе-октябре 2018 года заняли: Китай — 2.5 млрд долл. США (15,2% внешнеторгового оборота), США — 1.6 млрд долл. США (9,8%), Германия — 1,2 млрд долл. США (7,3%), Нидерланды — 932,4 млн долл. США (5,7%), Франция — 850,7 млн долл. США (5,2%).



«За 10 месяцев 2018 года сальдо внешней торговли составило 6,5 миллиарда долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сальдо превратилось из отрицательного в положительное. Это произошло за счет уменьшения объемов импорта на 45% и увеличения экспорта почти на 30%», — сообщил заместитель начальника Уральского таможенного управления — начальник службы федеральных таможенных доходов Дмитрий Перфилов.



Так, экспорт составил 11,4 млрд долл. США. Основные экспортные поставки в январе-октябре 2018 года осуществлены в Китай, США, Нидерланды, Турцию, Египет, Ирак, Узбекистан, Вьетнам, Кувейт, Францию, Германию, Индию.



57,3% от общего объема экспорта составили металлы и изделия из них; 15,6% — машины, оборудование и транспортные средства; 10,6% — продукция химической промышленности, каучук; 9,8% — минеральные продукты; 2,6% — древесина и целлюлозно-бумажные изделия.



Импорт составил 4,9 млрд долл. США. Основные импортные поставки осуществлены из Китая — 1.2 млрд долл. США, Германии — 795,1 млн долл. США, Франции — 459,3 млн долл. США, США — 345,9 млн долл. США, Италии — 244,1 млн долл. США, Южной Африки — 167,9 млн долл. США.



60,3% от общего объема импорта в январе-октябре 2018 года составили машины, оборудование и транспортные средства; 12,7% — металлы и изделия из них; 12,1% — продукция химической промышленности, каучук; 5,1% — минеральные продукты; 3,7% — текстиль, текстильные изделия и обувь.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: