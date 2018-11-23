Кризис

Уровень собираемости налогов с физлиц в Свердловской области составил 60%

Уровень сбора имущественных налогов с физических лиц на Среднем Урале за десять дней до окончания отчетного периода составил 60%. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин.



По его словам, за 2017 год гражданам были начислены налоги на общую сумму 5,7 млрд руб. Из них в бюджет поступило 3,2 млрд руб. За прошлый отчетный период жителям Свердловской области было начислено 5,4 млрд руб.



Павел Ваняшин отметил, что срок оплаты налогов истекает 3 декабря 2018 года. После этого должникам будут начислять пени.

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