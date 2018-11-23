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Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на размещение рекламы в интернете
23 ноябрь 2018 (11:42)
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2018. АО «РСГ-Академическое» информирует о проведении тендера на право заключения договора на проведение комплекса работ по размещению рекламных материалов в интернете в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.
Предмет тендера: выполнение работ по медиапланированию и размещению рекламы в интернете в городе Екатеринбурге в 2019 году. Сроки выполнения работ: с 1 января по 31 декабря 2019 года.
Прием заявок начнется с 22 ноября 2018 года и продлится до 6 декабря 2018 года. Контактное лицо: Буланова Наталья Валерьевна. Телефон: (343) 231-18-30 вн. 7109. Адрес электронной почты: N.Bulanova@kortros.ru.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
Предмет тендера: выполнение работ по медиапланированию и размещению рекламы в интернете в городе Екатеринбурге в 2019 году. Сроки выполнения работ: с 1 января по 31 декабря 2019 года.
Прием заявок начнется с 22 ноября 2018 года и продлится до 6 декабря 2018 года. Контактное лицо: Буланова Наталья Валерьевна. Телефон: (343) 231-18-30 вн. 7109. Адрес электронной почты: N.Bulanova@kortros.ru.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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