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«РЖД» оштрафовали на 150 тыс. рублей за загрязнение заказника «Озеро Таватуй»
23 ноябрь 2018 (11:25)
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2018. ОАО «Российские железные дороги» оштрафовали на 150 тыс. руб. за загрязнение почвы в областном заказнике «Озеро Таватуй с окружающими лесами». Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
В ходе проверки надзорное ведомство установило, что на базе отдыха «Таватуй» ОАО «РЖД» проводится несанкционированное складирование отходов общей площадью 30 кв. м., а также сброс сточных вод в почву.
В связи с этим в отношении юридического лица вынесено постановление о возбуждении дела по статье 8.39 КоАП РФ «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях». По результатам его рассмотрения ОАО «РЖД» оштрафовано на 150 тыс. руб.
Кроме того, в адрес начальника дирекции социальной сферы — структурного подразделения Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства. Представление рассмотрено, нарушения устранены: свалки ликвидированы, сброс сточных вод прекращен.
В ходе проверки надзорное ведомство установило, что на базе отдыха «Таватуй» ОАО «РЖД» проводится несанкционированное складирование отходов общей площадью 30 кв. м., а также сброс сточных вод в почву.
В связи с этим в отношении юридического лица вынесено постановление о возбуждении дела по статье 8.39 КоАП РФ «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях». По результатам его рассмотрения ОАО «РЖД» оштрафовано на 150 тыс. руб.
Кроме того, в адрес начальника дирекции социальной сферы — структурного подразделения Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства. Представление рассмотрено, нарушения устранены: свалки ликвидированы, сброс сточных вод прекращен.
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