Новости дня

Moody’s повысило рейтинг Evraz до «Ba1»

УрБК, Москва, 23.11.2018. Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило корпоративный рейтинг Evraz Group до «Ba1» с «Ba2». Прогноз по рейтингу — стабильный, говорится в сообщении агентства, на которое ссылается «Прайм».



«Мы повысили рейтинг Evraz, основываясь на продолжающемся снижении левериджа и общего долга и на нашем ожидании того, что компания сможет сохранять стабильный леверидж в пределах, характерных для своего рейтинга «Ba1», — приводится в сообщении комментарий вице-президента и старшего кредитного директора Moody’s Артема Фролова.



Кроме того, агентство отмечает низкозатратное производство компании, ее самодостаточность в добыче железной руды и коксующегося угля, а также товарную, операционную и географическую диверсификацию. Рейтинг Evraz также учитывает устойчивый спрос на стальную продукцию компании в России и на трубы OCTG (нефтегазового сортамента) и рельсы в Северной Америке.



Стабильный прогноз отражает устойчивое позиционирование компании в текущей рейтинговой категории, несмотря на волатильность цен на сталь, коксующийся уголь и ванадий и щедрые дивиденды.



Moody’s может снова повысить рейтинг компании, если она будет придерживаться сбалансированной финансовой политики и поддерживать стабильную ликвидность.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: