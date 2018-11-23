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Moody’s повысило рейтинг Evraz до «Ba1»
23 ноябрь 2018 (10:49)
УрБК, Москва, 23.11.2018. Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило корпоративный рейтинг Evraz Group до «Ba1» с «Ba2». Прогноз по рейтингу — стабильный, говорится в сообщении агентства, на которое ссылается «Прайм».
«Мы повысили рейтинг Evraz, основываясь на продолжающемся снижении левериджа и общего долга и на нашем ожидании того, что компания сможет сохранять стабильный леверидж в пределах, характерных для своего рейтинга «Ba1», — приводится в сообщении комментарий вице-президента и старшего кредитного директора Moody’s Артема Фролова.
Кроме того, агентство отмечает низкозатратное производство компании, ее самодостаточность в добыче железной руды и коксующегося угля, а также товарную, операционную и географическую диверсификацию. Рейтинг Evraz также учитывает устойчивый спрос на стальную продукцию компании в России и на трубы OCTG (нефтегазового сортамента) и рельсы в Северной Америке.
Стабильный прогноз отражает устойчивое позиционирование компании в текущей рейтинговой категории, несмотря на волатильность цен на сталь, коксующийся уголь и ванадий и щедрые дивиденды.
Moody’s может снова повысить рейтинг компании, если она будет придерживаться сбалансированной финансовой политики и поддерживать стабильную ликвидность.
«Мы повысили рейтинг Evraz, основываясь на продолжающемся снижении левериджа и общего долга и на нашем ожидании того, что компания сможет сохранять стабильный леверидж в пределах, характерных для своего рейтинга «Ba1», — приводится в сообщении комментарий вице-президента и старшего кредитного директора Moody’s Артема Фролова.
Кроме того, агентство отмечает низкозатратное производство компании, ее самодостаточность в добыче железной руды и коксующегося угля, а также товарную, операционную и географическую диверсификацию. Рейтинг Evraz также учитывает устойчивый спрос на стальную продукцию компании в России и на трубы OCTG (нефтегазового сортамента) и рельсы в Северной Америке.
Стабильный прогноз отражает устойчивое позиционирование компании в текущей рейтинговой категории, несмотря на волатильность цен на сталь, коксующийся уголь и ванадий и щедрые дивиденды.
Moody’s может снова повысить рейтинг компании, если она будет придерживаться сбалансированной финансовой политики и поддерживать стабильную ликвидность.
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