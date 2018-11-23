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В Каменске-Уральском приставы арестовали у предприятия-должника автопарк за долги по налогам в 2,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2018. В Каменске-Уральском судебные приставы арестовали у предприятия-должника автопарк за долги по налогам в 2,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.



«Кроме долгов по налогам предприятие задолжало 15 тыс. руб. по страховым взносам. При этом организация за длительное время погасила лишь небольшую часть задолженности, в настоящий момент общая сумма долга составляет более 2,5 млн руб.», — говорится в сообщении.



Судебные приставы вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении автопарка предприятия, в который входят автобус 2012 года выпуска, «ГАЗ-330232» 2013 года выпуска, прицепы 2011 года выпуска, «МАЗ-6430А9-1320-020» 2011 года выпуска, «ГАЗ-2705» 2010 года выпуска и «ГАЗ-2705» 2008 года выпуска.



В связи с тем, что после этого предприятие-должник к уплате долга не приступало, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о наложении ареста на имущество должника.



Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, транспортные средства передадут в специализированную организацию для его оценки, а в дальнейшем для реализации на торгах территориальному органу Росимущества.

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