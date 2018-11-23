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В Каменске-Уральском приставы арестовали у предприятия-должника автопарк за долги по налогам в 2,7 млн рублей
23 ноябрь 2018 (10:28)
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2018. В Каменске-Уральском судебные приставы арестовали у предприятия-должника автопарк за долги по налогам в 2,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.
«Кроме долгов по налогам предприятие задолжало 15 тыс. руб. по страховым взносам. При этом организация за длительное время погасила лишь небольшую часть задолженности, в настоящий момент общая сумма долга составляет более 2,5 млн руб.», — говорится в сообщении.
Судебные приставы вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении автопарка предприятия, в который входят автобус 2012 года выпуска, «ГАЗ-330232» 2013 года выпуска, прицепы 2011 года выпуска, «МАЗ-6430А9-1320-020» 2011 года выпуска, «ГАЗ-2705» 2010 года выпуска и «ГАЗ-2705» 2008 года выпуска.
В связи с тем, что после этого предприятие-должник к уплате долга не приступало, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о наложении ареста на имущество должника.
Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, транспортные средства передадут в специализированную организацию для его оценки, а в дальнейшем для реализации на торгах территориальному органу Росимущества.
«Кроме долгов по налогам предприятие задолжало 15 тыс. руб. по страховым взносам. При этом организация за длительное время погасила лишь небольшую часть задолженности, в настоящий момент общая сумма долга составляет более 2,5 млн руб.», — говорится в сообщении.
Судебные приставы вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении автопарка предприятия, в который входят автобус 2012 года выпуска, «ГАЗ-330232» 2013 года выпуска, прицепы 2011 года выпуска, «МАЗ-6430А9-1320-020» 2011 года выпуска, «ГАЗ-2705» 2010 года выпуска и «ГАЗ-2705» 2008 года выпуска.
В связи с тем, что после этого предприятие-должник к уплате долга не приступало, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о наложении ареста на имущество должника.
Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, транспортные средства передадут в специализированную организацию для его оценки, а в дальнейшем для реализации на торгах территориальному органу Росимущества.
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