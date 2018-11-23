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Каждый второй новый iPhone на Урале куплен в кредит

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2018. Более 6 млн рублей потратили жители Урала на покупку новых смартфонов от Apple. При этом каждый второй iPhone был куплен в кредит, сообщает пресс-служба Уральского филиала ПАО «МегаФон».



По статистике компании самый популярный объем — 64 GB, наиболее востребованные цвета — черный, серый и золотой.



«Главными охотниками за новинками от Apple оказались мужчины. Регионами лидерами по числу продаж ­— Свердловская, Тюменская, Челябинская области и ХМАО-Югра. Средний Урал также занял пятое место в общероссийском рейтинге. Больше фанатов новой продукции оказалось только в Москве, Питере, Самаре и Ростове-на-Дону. Самая популярная модель в точках продаж «МегаФона» – Apple iPhone XR 128 GB. Ее выбрал каждый третий покупатель», — говорится в сообщении.



«Это идеальный вариант для тех, кто хочет быть быстрее и мобильнее. Помимо широкого экрана и большой памяти владельцев новых iPhone ждет самый быстрый 4G+. А успешный тандем такому смартфону составит линейка тарифов «Включайся!» с безлимитным интернетом», — говорит директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.

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