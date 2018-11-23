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УБРиР получил две Национальные премии бизнес-коммуникаций

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2018. В Екатеринбурге 22 ноября 2018 года состоялось награждение победителей регионального этапа Национальной премии бизнес-коммуникаций. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) завоевал награды в двух номинациях: «Лучшая маркетинговая кампания» и «Лучший директор по маркетингу».



«Дипломом за третье место среди маркетинговых кампаний было отмечено продвижение кредитной карты «120 дней без процентов» от УБРиР. По признанию жюри, этот продукт стал передовым на банковском рынке: на момент запуска карта имела самый большой беспроцентный период среди конкурентов. При этом кредитка бесплатна, заявка и получение карты происходят без посещения отделения банка, одобрение кредитного лимита происходит в течение 15 минут с подачи заявки, карта выдается в день обращения, льготный период распространяется на снятие наличных», — сообщает пресс-служба банка.



Также в тройку лидеров в своей номинации вошел директор по маркетингу УБРиР Алексей Мерзляков. Алексей был отмечен как специалист, внесший весомый личный вклад в развитие бренда или компании, достигший высоких показателей эффективности при решении бизнес-задач.



«Наша кампания по кредитке «120 дней» получила премию совершенно заслуженно: карта была первой на рынке с таким беспрецедентно длинным грейс-периодом, уже за нами многие банки запустили подобные продукты, — поделился впечатлениями от победы Алексей Мерзляков. — Что касается моей персональной награды, я очень благодарен организаторам и тронут, что мой труд был так высоко отмечен».



Национальная премия бизнес-коммуникаций — первая независимая премия в маркетинге, которая вручается за главное достижение в сфере бизнес-коммуникаций — эффективность.



Цели премии: открытие и признание лидеров в области бизнес-коммуникаций, которые демонстрируют эффективные инструменты развития и продвижения бренда, формирование профессиональной экспертизы, построение первого независимого реестра лучших российских практик эффективного ведения бизнеса и системы обмена знаниями в целях развития российской экономики.



Организаторы премии: Уральская торгово-промышленная палата, Ассоциация коммуникационных агентств России и Центр развития бизнес-коммуникаций.

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