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В Екатеринбурге на площади 380 кв. метров горели коллективные сады

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2018. В Верх-Исетском районе Екатеринбурга на площади 380 кв. метров горели коллективные сады. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



«По предварительным данным, горят 11 садовых домиков и три бани в коллективных садах «Буравик», «Огнеупорщик северный», «Огнеупорщик южный», «Солнечный». Сообщения о пожарах поступили в период с 00.39 до 04.23 по местному времени. В коллективных садах «Буравик», «Огнеупорщик северный» и «Огнеупорщик южный» пожары локализованы. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.



Всего в тушении пожара задействованы 13 единиц пожарно-спасательной техники и 46 человек личного состава. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.

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