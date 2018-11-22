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В России задолженность предприятий ЖКХ перед энергетиками увеличилась на 7,4% до 200 млрд рублей
22 ноябрь 2018 (18:01)
УрБК, Москва, 22.11.2018. Коммунальщики по состоянию на 1 ноября 2018 года задолжали предприятиям энергетики 200 млрд руб., то есть задолженность увеличилась на 7,4%.
Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства РФ, глава кабинета министров Дмитрий Медведев поручил главам регионов принять меры по сокращению задолженности предприятий ЖКХ перед энергетиками и не допустить дальнейшего увеличения просроченной задолженности.
Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства РФ, глава кабинета министров Дмитрий Медведев поручил главам регионов принять меры по сокращению задолженности предприятий ЖКХ перед энергетиками и не допустить дальнейшего увеличения просроченной задолженности.
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