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Губернатора Челябинской области Бориса Дубровского наградили Орденом Дружбы

УрБК, Челябинск, 22.11.2018. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Орденом Дружбы за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу.



Как сообщает пресс-служба главы региона, документ подписан 21 ноября 2018 года.



За последние четыре года в Челябинской области под руководством Бориса Дубровского были реализованы более 130 крупных и средних инвестпроектов.



С 2014 года в регионе построено 7,8 млн кв. м. жилья, произведено сельхозпродукции на 561 млрд руб. (среднегодовой прирост — 4,6%), привлечено инвестиций на сумму 945,5 млрд руб., поступило в консолидированный бюджет 659 млрд руб. (прирост за 4 года — 48,5%), среднемесячная зарплата по региону выросла на 6,5 тыс. руб. (с 27,6 до 34,2 тыс. руб.). Объем ВРП вырос с 972 млрд руб. в 2014 года до 1 трлн 270 млн руб. в 2017 году.



По объему отгруженной продукции в обрабатывающих производствах в 2017 году Челябинская область вышла на шестое место в стране, по числу зарегистрированных промышленных кластеров — на третье место и по числу территорий опережающего социально-экономического развития — на второе место. Челябинская область вошла в десятку лучших по развитию информационного общества в 2017 году.



В 2017 году в Челябинской области впервые за 20 лет был собран рекордный урожай зерновых — 2,4 млн т, в 2018 году — почти 2 млн т. В Уральском федеральном округе Челябинская область вышла на первое место по объемам производства сельскохозяйственной продукции.



С 2014 года существенно снижены объемы бюджетного госдолга, ликвидирован масштабный дефицитный бюджет. Уровень закредитованности на сегодня — один из самых низких в стране. По итогам 6 месяцев 2018 года Челябинская область входит в число 18 регионов страны, не имеющих коммерческих займов. В июне 2018 года рейтинговое агентство АКРА подтвердило существующий кредитный рейтинг Челябинской области на уровне АА- (RU) и повысило прогноз по нему со «Стабильного» на «Позитивный».



Отмечается, что ранее Борис Дубровский был награжден ранее медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2003 год) и Орденом Почета (2012 год).

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