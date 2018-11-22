Кризис

Минэкономразвития РФ может изменить среднесрочный прогноз из-за повышения ставки НДС

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин не исключил пересмотра среднесрочного прогноза на I квартал 2019 года из-за ряда изменений, сообщает «Прайм».



По его словам, в обновленном прогнозе будут учтены последствия от увеличения ставки НДС с 18 до 20%.



Я думаю, в начале следующего года, когда мы получим первые итоги 2018 года, можно будет смотреть на то, как стоит уточнять прогноз. И, конечно же, очень важный мониторинг тех эффектов, которые в экономике произойдут, в первом квартале особенно», — сказал М. Орешкин.



Он добавил, что в ведомстве ожидают «непростое» начало 2019 года.

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