Кризис

Минэкономразвития РФ может изменить среднесрочный прогноз из-за повышения ставки НДС

22 ноябрь 2018 (17:36)

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин не исключил пересмотра среднесрочного прогноза на I квартал 2019 года из-за ряда изменений, сообщает «Прайм».

По его словам, в обновленном прогнозе будут учтены последствия от увеличения ставки НДС с 18 до 20%.

Я думаю, в начале следующего года, когда мы получим первые итоги 2018 года, можно будет смотреть на то, как стоит уточнять прогноз. И, конечно же, очень важный мониторинг тех эффектов, которые в экономике произойдут, в первом квартале особенно», — сказал М. Орешкин.

Он добавил, что в ведомстве ожидают «непростое» начало 2019 года.

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