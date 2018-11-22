Кризис
Минэкономразвития РФ может изменить среднесрочный прогноз из-за повышения ставки НДС
22 ноябрь 2018 (17:36)
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин не исключил пересмотра среднесрочного прогноза на I квартал 2019 года из-за ряда изменений, сообщает «Прайм».
По его словам, в обновленном прогнозе будут учтены последствия от увеличения ставки НДС с 18 до 20%.
Я думаю, в начале следующего года, когда мы получим первые итоги 2018 года, можно будет смотреть на то, как стоит уточнять прогноз. И, конечно же, очень важный мониторинг тех эффектов, которые в экономике произойдут, в первом квартале особенно», — сказал М. Орешкин.
Он добавил, что в ведомстве ожидают «непростое» начало 2019 года.
По его словам, в обновленном прогнозе будут учтены последствия от увеличения ставки НДС с 18 до 20%.
Я думаю, в начале следующего года, когда мы получим первые итоги 2018 года, можно будет смотреть на то, как стоит уточнять прогноз. И, конечно же, очень важный мониторинг тех эффектов, которые в экономике произойдут, в первом квартале особенно», — сказал М. Орешкин.
Он добавил, что в ведомстве ожидают «непростое» начало 2019 года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Минэкономразвития РФ может изменить среднесрочный прогноз из-за повышения ставки НДС
- Минэкономразвития ожидает низшую точку роста экономики в I квартале 2019 года
- Минэкономразвития ожидает низшую точку роста экономики в I квартале 2019 года
- Максим Орешкин: Рост ВВП во II половине 2017 года может составить больше 2%
- Минэкономразвития РФ снизило прогноз по среднегодовому курсу доллара в 2017 году