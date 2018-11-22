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Группа ЧТПЗ и Металлоинвест провели координационный совет
22 ноябрь 2018 (16:22)
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2018. На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) состоялся координационный совет Группы ЧТПЗ и компании Металлоинвест. Участие в совещании приняли руководители и специалисты Группы ЧТПЗ, УК «Металлоинвест», Уральской Стали и Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК).
Как сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ, в ходе встречи специалисты проанализировали качественные показатели сотрудничества за прошедший год, актуализировали программу «100% качества». В рабочих группах участники совета обсудили качество, сроки поставки и ценообразование листового проката, поставляемого Уральской сталью в адрес Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ, входит в Группу ЧТПЗ). Еще одной темой обсуждения стало производство трубной заготовки и увеличение закупок горячебрикетированного железа (ГБЖ) производства Лебединского ГОКа.
Специалисты ОЭМК и электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ) «Железный Озон 32» обменялись опытом, поделились собственными наработками по совершенствованию технологии выплавки с учетом использования ГБЖ.
«Группа ЧТПЗ и Оскольский электрометаллургический комбинат являются давними стратегическими партнерами. По итогам 2017 года доля ОЭМК среди поставщиков трубной заготовки в адрес ПНТЗ составила 18,7%, а доля Уральской стали среди поставщиков штрипса для ТБД в сортаменте стана 2800 в адрес ЧТПЗ — 76%. Обсуждение вопросов продуктивного сотрудничества заинтересованных сторон — это одна из главных целей подобных координационных советов. Консолидация усилий в конечном счете способствует повышению конкурентоспособности нашей продукции», — отметил заместитель генерального директора по стратегическим взаимодействиям Группы ЧТПЗ Александр Голодягин.
«Рабочие встречи в расширенном составе непосредственно на производственной площадке позволяют оперативно анализировать проделанную работу и решать сразу целый комплекс вопросов с нашими ключевыми партнерами», — отметил директор департамента продаж металлургической продукции УК «Металлоинвест» Игорь Сыч.
В рамках визита на ПНТЗ делегация компании Металлоинвест посетила ЭСПЦ «Железный Озон 32», Финишный центр по производству труб нефтяного сортамента, Образовательный центр Группы ЧТПЗ.
Итогом координационного совета стало решение сторон о дальнейшем развитии сотрудничества. В подписанном по итогам встречи протоколе обозначены вопросы, требующие дальнейшей проработки. Следующее заседание запланировано на июль 2019 года, местом проведения станет Уральская сталь.
Как сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ, в ходе встречи специалисты проанализировали качественные показатели сотрудничества за прошедший год, актуализировали программу «100% качества». В рабочих группах участники совета обсудили качество, сроки поставки и ценообразование листового проката, поставляемого Уральской сталью в адрес Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ, входит в Группу ЧТПЗ). Еще одной темой обсуждения стало производство трубной заготовки и увеличение закупок горячебрикетированного железа (ГБЖ) производства Лебединского ГОКа.
Специалисты ОЭМК и электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ) «Железный Озон 32» обменялись опытом, поделились собственными наработками по совершенствованию технологии выплавки с учетом использования ГБЖ.
«Группа ЧТПЗ и Оскольский электрометаллургический комбинат являются давними стратегическими партнерами. По итогам 2017 года доля ОЭМК среди поставщиков трубной заготовки в адрес ПНТЗ составила 18,7%, а доля Уральской стали среди поставщиков штрипса для ТБД в сортаменте стана 2800 в адрес ЧТПЗ — 76%. Обсуждение вопросов продуктивного сотрудничества заинтересованных сторон — это одна из главных целей подобных координационных советов. Консолидация усилий в конечном счете способствует повышению конкурентоспособности нашей продукции», — отметил заместитель генерального директора по стратегическим взаимодействиям Группы ЧТПЗ Александр Голодягин.
«Рабочие встречи в расширенном составе непосредственно на производственной площадке позволяют оперативно анализировать проделанную работу и решать сразу целый комплекс вопросов с нашими ключевыми партнерами», — отметил директор департамента продаж металлургической продукции УК «Металлоинвест» Игорь Сыч.
В рамках визита на ПНТЗ делегация компании Металлоинвест посетила ЭСПЦ «Железный Озон 32», Финишный центр по производству труб нефтяного сортамента, Образовательный центр Группы ЧТПЗ.
Итогом координационного совета стало решение сторон о дальнейшем развитии сотрудничества. В подписанном по итогам встречи протоколе обозначены вопросы, требующие дальнейшей проработки. Следующее заседание запланировано на июль 2019 года, местом проведения станет Уральская сталь.
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