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ОЭЗ «Титановая долина» запросила из свердловского бюджета более 74 млн рублей на зарплатный фонд
22 ноябрь 2018 (16:03)
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2018. Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Титановая долина» запросила из бюджета Свердловской области 102 млн руб. на покрытие кассового разрыва. Фотографию документа на своей странице в Facebook опубликовал депутат регионального Заксобрания Александр Ивачев.
Как следует из документа, две трети от запрашиваемой суммы — 74,1 млн руб. — планируется направить в фонд оплаты труда (ФОТ), который рассчитан исходя из норм зарплат государственных служащих.
«В Законодательном собрании та же система. Зарплата председателя привязана к зарплате губернатора, а депутата — к зарплате министра. Директор ОЭЗ у нас получает как губернатор?», — прокомментировал депутат запрос «Титановой долины».
В ОЭЗ, в свою очередь, пояснили, что пополнение фонда оплаты труда связано с расширением штата в 2018-2019 годах до 73 человек.
«ФОТ на следующий год рассчитан в объеме 74 млн рублей. Конечно, если «взять и разделить» на всех, то получается, что в среднем каждый сотрудник «Титановой долины» получает почти 85 тысяч рублей. Но зарплата каждого работника рассчитана с учетом НДФЛ (13%) и обязательными страховыми взносами во внебюджетные фонды (30,2%). В таком случае, если произвести правильные расчеты, то средний ежемесячный доход сотрудника управляющей компании ОЭЗ уменьшается почти на 30 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе особой экономической зоны.
Средняя зарплата в ОЭЗ составляет около 55 тыс. руб.
Как следует из документа, две трети от запрашиваемой суммы — 74,1 млн руб. — планируется направить в фонд оплаты труда (ФОТ), который рассчитан исходя из норм зарплат государственных служащих.
«В Законодательном собрании та же система. Зарплата председателя привязана к зарплате губернатора, а депутата — к зарплате министра. Директор ОЭЗ у нас получает как губернатор?», — прокомментировал депутат запрос «Титановой долины».
В ОЭЗ, в свою очередь, пояснили, что пополнение фонда оплаты труда связано с расширением штата в 2018-2019 годах до 73 человек.
«ФОТ на следующий год рассчитан в объеме 74 млн рублей. Конечно, если «взять и разделить» на всех, то получается, что в среднем каждый сотрудник «Титановой долины» получает почти 85 тысяч рублей. Но зарплата каждого работника рассчитана с учетом НДФЛ (13%) и обязательными страховыми взносами во внебюджетные фонды (30,2%). В таком случае, если произвести правильные расчеты, то средний ежемесячный доход сотрудника управляющей компании ОЭЗ уменьшается почти на 30 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе особой экономической зоны.
Средняя зарплата в ОЭЗ составляет около 55 тыс. руб.
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