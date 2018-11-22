Кризис

С начала 2018 года число неплательщиков за коммунальные услуги в России увеличилось на 20,7%

По состоянию 1 ноября 2018 года число неплательщиков достигло 29,2 тыс. человек, увеличившись на 20,7% по сравнению с прошлым годом.



Как сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ), задолженность граждан за жилищно-коммунальные услуги составила около 1,63 млрд руб., увеличившись за 2018 год на 27,3% (на первое января 2018 года — около 1,28 млрд руб.). При этом средний размер их долга немного снизился и находится на уровне 45 тыс. руб.



Растет и количество юридических лиц-должников. За 10 месяцев 2018 года их насчитывается около 3,2 тыс. ед., увеличение с начала года составило 28,0% (на первое января 2018 года — 2,5 тыс. ед.).



«По состоянию на начало ноября 2018 года дебиторская задолженность за электроэнергию сохраняется на высоком уровне. Так, уровень задолженности розничными потребителями составил порядка 256,5 млрд руб., прирост с начала года составил 30 млрд руб. При этом задолженность населения за электроэнергию составила 52 млрд руб., увеличившись с начала года на 6,7 млрд руб. Средний уровень расчётов оставляет 96,7% снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,7%», — рассказал председатель правления Ассоциации «Надёжный партнёр» Андрей Романчук.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: