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Официальные курсы доллара США и евро снизились на 34 коп.

22 ноябрь 2018 (15:24)

УрБК, Москва, 22.11.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 ноября 2018 года. Курс долл. США снизился на 34,18 коп. до 65,60 руб., курс евро — на 34,35 коп. до 74,80 руб.

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