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Официальные курсы доллара США и евро снизились на 34 коп.

УрБК, Москва, 22.11.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 ноября 2018 года. Курс долл. США снизился на 34,18 коп. до 65,60 руб., курс евро — на 34,35 коп. до 74,80 руб.

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