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С начала 2018 года цены на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге выросли на 4,5%

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2018. На 19 ноября 2018 года средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилье Екатеринбурга составила 70 тыс. 316 руб. За последние четыре недели корректировка средней цены по городу положительная и составляет 0,6%, а с начала года — 4,5%.



По данным Уральской палаты недвижимости, количество выставляемых на продажу объектов уменьшилось до 7 тыс. 730 квартир. Это меньше на 3,4%, чем месяц назад, и на 15,5% с начала года. Также на рынке выставлены 700 объектов в пригороде (+0,3% за месяц) и 1 тыс. 580 комнат в коммуналках (отрицательная корректировка -2,1%). Средние сроки экспозиции объектов на сегодняшний день чуть меньше 3,5 месяцев.



Среди различных территорий в основном наблюдается прирост цен, исключение — объекты в Центре. За месяц они стали дешевле на 0,6% и достигли ценовой отметки 99 тыс. 754 руб./кв. м. Положительная корректировка 0,6% фиксируется у жилья первого ценового пояса. Квадратный метр в районах, приближенных к Центру, стоит 75 тыс. 744 руб. Несущественно выросли в цене квартиры второго пояса — на 0,3%, их приобретают по 63 тыс. 298 руб./кв. м. в среднем.



Самая весомая корректировка отмечается для квартир третьего пояса, цены на которые выросли на 0,8% за месяц, до 58 тыс. 119 руб./кв. м. Объекты в отдаленных районах выставляют по 48 тыс. 188 руб./кв. м., средняя цена на них не изменилась.



Средняя цена на «полнометражки» увеличилась на 0,2%. Купить квартиру в доме «сталинских» времен можно по средней цене 59 тыс. 075 руб./кв. м. За четыре недели на 0,5-0,7% стали дороже «улучшенки» и «пентагоны» соответственно. Стоимость квадратного метра в типовых домах 80-90-х достигла отметки 65 тыс. 224 руб. Стоимость квадратного метра в панельных девятиэтажках 70-80-х годов постройки сегодня составляет 64 тыс. 502 руб. Жилье в домах «эпохи застоя» выросло в цене на 0,8%: «брежневки» приобретают по 61 тыс. 882 руб./кв. м. в среднем. Для «спецпроектов» отмечается прирост средней цены на 0,9%. Квартиры в современных домах в среднем стоят на рынке 81 тыс. 044 руб./кв. м. Самая ощутимая корректировка за месяц отмечается для жилья в пятиэтажных домах 60-70х годов — 1,3%. Стоимость объектов в «хрущевках» держится на уровне 61 тыс. 989 руб./кв. м.



Средние цены на трехкомнатные и четырехкомнатные объекты выросли на 0,3%. Стоимость квадратного метра трехкомнатных квартир на сегодня — 68 тыс. 349 руб. Квартира с четырьмя комнатами и более обойдется покупателю в 72 тыс. 555 руб./кв. м. Рост цен и на однокомнатные, и двухкомнатные объекты одинаковый — он составил 1,2%. Такие объекты приобретают по 75 тыс. 873 руб./кв. м. и 69 тыс. 363 руб./кв. м. соответственно.



По жилью в пригороде наблюдается рост цен за месяц на 0,6%. Средняя цена квартир для пригородных территорий достигает отметки 52 тыс. 381 руб./кв. м. Комнаты в коммунальных квартирах не демонстрируют ценовой динамики, стоимость таких объектов — 58 тыс. 492 руб./кв. м.

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