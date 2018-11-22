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В Екатеринбурге демонтировали незаконный продуктовый киоск на улице Восстания

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2018. На улице Восстания в Екатеринбурге демонтирована незаконная постройка — продуктовый киоск.



По решению Арбитражного суда Свердловской области индивидуальный предприниматель был обязан в течение 10 дней с момента вступления в законную силу решения суда освободить земельный участок на улице Восстания. Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области, там располагался продуктовый киоск.



Сообщается, что у ответчика нет правовых оснований для занятия данного земельного участка и размещения на нем торгового павильона. Добровольно решение суда исполнено не было, и исполнительный лист поступил в Орджоникидзевский районный отдел Екатеринбурга УФССП России по Свердловской области.



Судебный пристав-исполнитель вручил требование об освобождении земельного участка и дал срок для добровольного исполнения. Должник его не исполнил. Все расходы по демонтажу постройки возложены на индивидуального предпринимателя.

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