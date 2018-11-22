Новости дня
В Екатеринбурге демонтировали незаконный продуктовый киоск на улице Восстания
22 ноябрь 2018 (14:00)
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2018. На улице Восстания в Екатеринбурге демонтирована незаконная постройка — продуктовый киоск.
По решению Арбитражного суда Свердловской области индивидуальный предприниматель был обязан в течение 10 дней с момента вступления в законную силу решения суда освободить земельный участок на улице Восстания. Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области, там располагался продуктовый киоск.
Сообщается, что у ответчика нет правовых оснований для занятия данного земельного участка и размещения на нем торгового павильона. Добровольно решение суда исполнено не было, и исполнительный лист поступил в Орджоникидзевский районный отдел Екатеринбурга УФССП России по Свердловской области.
Судебный пристав-исполнитель вручил требование об освобождении земельного участка и дал срок для добровольного исполнения. Должник его не исполнил. Все расходы по демонтажу постройки возложены на индивидуального предпринимателя.
По решению Арбитражного суда Свердловской области индивидуальный предприниматель был обязан в течение 10 дней с момента вступления в законную силу решения суда освободить земельный участок на улице Восстания. Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области, там располагался продуктовый киоск.
Сообщается, что у ответчика нет правовых оснований для занятия данного земельного участка и размещения на нем торгового павильона. Добровольно решение суда исполнено не было, и исполнительный лист поступил в Орджоникидзевский районный отдел Екатеринбурга УФССП России по Свердловской области.
Судебный пристав-исполнитель вручил требование об освобождении земельного участка и дал срок для добровольного исполнения. Должник его не исполнил. Все расходы по демонтажу постройки возложены на индивидуального предпринимателя.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге демонтирована незаконная автостоянка площадью 1 тыс. кв. метров
- В Екатеринбурге демонтировали незаконный торговый павильон
- В Екатеринбурге демонтировали незаконную автомойку
- Судебные приставы снесли незаконный киоск в центре Екатеринбурга
- В Екатеринбурге по решению суда снесли кафе на пр. Космонавтов