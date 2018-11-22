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Компания «Сибирский кедр+» оштрафована на 350 тыс. рублей за фиктивную регистрацию 98 мигрантов в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2018. В Екатеринбурге ООО «Сибирский кедр+» не смогло добиться отмены штрафа в размере 350 тыс. руб. за фиктивную регистрацию 98 иностранных граждан.



Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, с июля 2017 года по январь 2018 года организация попыталась поставить на учет иностранцев в арендованном нежилом помещении по улице Начдива Онуфриева в Екатеринбурге. Общая площадь объекта составляла 7,5 кв. м.



После проверки полиция оштрафовала ООО «Сибирский кедр+» на сумму 350 тыс. руб. в соответствии с частью 2 статьи 19.27 КоАП РФ. Организация оспорила это решение в Ленинском районном суде Екатеринбурга. Первая инстанция признала правоту полиции.



«Представитель ответчика подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. В жалобе юридическое лицо утверждало, что указанный в уведомлении адрес является достоверным, поскольку иностранные граждане должны были там осуществлять свою трудовую деятельность, а селить их по указанному адресу действительно не предполагалось. Однако, как указал суд, утверждение основано на неверном понимании норм права», — говорится в сообщении.



В итоге решение первой инстанции апелляционный суд оставил без изменений.

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