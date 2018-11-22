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В Свердловской области заблокировали три сайта по продаже поддельных страховых полисов ОСАГО
22 ноябрь 2018 (13:00)
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2018. Прокуратура Каменского района Свердловской области выявила три сайта, на которых размещена информация о продаже поддельных страховых полисов ОСАГО.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» установлен запрет на размещение в сети интернет информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.
Прокуратура обратилась в суд с административными исковыми заявлениями о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме, а интернет-ресурсы заблокированы.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» установлен запрет на размещение в сети интернет информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.
Прокуратура обратилась в суд с административными исковыми заявлениями о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме, а интернет-ресурсы заблокированы.
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