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В Свердловской области заблокировали три сайта по продаже поддельных страховых полисов ОСАГО

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2018. Прокуратура Каменского района Свердловской области выявила три сайта, на которых размещена информация о продаже поддельных страховых полисов ОСАГО.



Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» установлен запрет на размещение в сети интернет информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.



Прокуратура обратилась в суд с административными исковыми заявлениями о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме, а интернет-ресурсы заблокированы.

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