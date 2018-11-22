Новости дня

В Свердловской области заблокировали три сайта по продаже поддельных страховых полисов ОСАГО

22 ноябрь 2018 (13:00)

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2018. Прокуратура Каменского района Свердловской области выявила три сайта, на которых размещена информация о продаже поддельных страховых полисов ОСАГО.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» установлен запрет на размещение в сети интернет информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Прокуратура обратилась в суд с административными исковыми заявлениями о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме, а интернет-ресурсы заблокированы.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: