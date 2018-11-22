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Почти 60% россиян считают кредиты «прямой дорогой в долговую яму»

УрБК, Москва, 22.11.2018. 58% россиян сегодня считают, что кредит — это «прямая дорога в долговую яму». При этом 37% опрошенных брали кредит в течение последнего полугода, свидетельствуют данные исследования портала SuperJob.



В том, что кредит «дарит возможность приобрести желаемое», уверены 19% респондентов. Наиболее лояльно к кредитам относятся те, кому доводилось воспользоваться этим финансовым инструментом в течение последнего полугода: каждый третий из них назвал кредит прекрасной возможностью получить желаемое, в то время как среди россиян, не кредитовавшихся в течение последнего полугодия, такое мнение поддерживает лишь 1 из 10 опрошенных.



Количество россиян, бравших кредит в течение последнего полугода, сегодня выше, чем 2 года назад: 37 и 28% соответственно.



Россиян, никогда не пользовавшихся кредитами, в настоящее время — 35%. Чаще всего это молодежь до 24 лет (73%) и россияне с низким доходом (44%).

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