Новости дня

Екатеринбургская фабрика «Конфи» признана проблемным объектом теплоснабжения

22 ноябрь 2018 (11:36)

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2018. Екатеринбургское ОАО «Кондитерская фабрика «Конфи» (входит в ГК «Славянка») стало одним из четырех городских предприятий, которые вошли в список проблемных объектов теплоснабжения. Перечень опубликован на официальном портале города.

Также в число проблемных предприятий вошли АО «Сосновское», ООО «Уралэнергосервис», а также ЗАО «Энергетическая компания Завода радиоаппаратуры», которое было признано банкротом в 2016 году.

В администрации Екатеринбурга пообещали взять на контроль перечисленные предприятия. Какие меры предпримут городские власти для разрешения ситуации, не уточняется.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: