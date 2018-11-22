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Екатеринбургская фабрика «Конфи» признана проблемным объектом теплоснабжения

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2018. Екатеринбургское ОАО «Кондитерская фабрика «Конфи» (входит в ГК «Славянка») стало одним из четырех городских предприятий, которые вошли в список проблемных объектов теплоснабжения. Перечень опубликован на официальном портале города.



Также в число проблемных предприятий вошли АО «Сосновское», ООО «Уралэнергосервис», а также ЗАО «Энергетическая компания Завода радиоаппаратуры», которое было признано банкротом в 2016 году.



В администрации Екатеринбурга пообещали взять на контроль перечисленные предприятия. Какие меры предпримут городские власти для разрешения ситуации, не уточняется.

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