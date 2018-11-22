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ММК занял первое место на выставке «Металл-Экспо 2018»

УрБК, Магнитогорск, 22.11.2018. Магнитогорский металлургический комбинат стал лауреатом 24-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо 2018». Компания удостоилась золотой медали за разработку и внедрение информационной системы производственной логистики, позволяющей значительно повысить производительность на предприятии.



Как сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК», награждение состоялось по итогам форума, прошедшего в Москве 13-16 ноября. В числе победителей конкурса — ведущие металлургические компании и научно-исследовательские коллективы России, разработавшие и успешно внедрившие новые технологии, а также освоившие производство новых видов металлопродукции.



Информационная система производственной логистики металлургического предприятия полного цикла — совместный проект ПАО «ММК» и ООО «ИТЦ «Аусферр». Автоматизированная система оперативно-календарного планирования (АС ОКПП) является важным элементом реализации на комбинате логистической концепции «Точно в срок», предполагающей полностью согласованную работу предприятия по изготовлению продукции, что позволяет производить и доставлять клиентам любой товар в заранее обозначенные сроки, а также экономить за счет снижения переменных затрат и складского обслуживания. Разработка системы оперативно-календарного планирования позволяет увеличить производительность агрегатов и сократить «окно поставки» — периода, в течение которого должен быть исполнен заказ.



Главной целью проекта было существенное развитие клиентского сервиса. Внедрение АС ОКПП позволяет ММК оказывать совершенно новые для предприятия такого масштаба услуги: расчет даты отгрузки в момент приема заказов с точностью, устраивающей обе стороны процесса; формирование графика производства и отгрузки заказа как для клиента, так и для производственного персонала; создание портала клиента с предоставлением для него всей интересующей его информации, в том числе возможности отслеживать продвижение своего заказа по переделам комбината в режиме онлайн.



В этом году ММК получил на «Металл-Экспо» сразу несколько наград. В частности, комбинат удостоился диплома за высокопрофессиональную организацию продвижения продукции и услуг. Помимо этого, ПАО «ММК» и входящее в Группу ММК ОАО «ММК-МЕТИЗ», представленные на выставке отдельными стендами, были отмечены Кубками за лучшие экспозиции. Нынешний форум объединил 560 компаний из 32-х стран мира, из них 313 — российские компании. По традиции стенд ММК стал одним из самых крупных и представительных.

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