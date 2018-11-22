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Независимые российские АЗС попросили повысить цену на топливо на три рубля за литр
22 ноябрь 2018 (10:49)
УрБК, Москва, 22.11.2018. Глава аналитического центра Независимого топливного союза (НТЗ) Григорий Баженов призвал внести поправки в правительственное соглашение о заморозке цен на топливо, сообщает РИА «Новости».
По словам Г. Баженова, независимым АЗС необходимо установить дополнительную наценку на бензин в размере от 3 руб. за литр. В противном случае, как отмечает представитель НТЗ, часть автозаправочных станций могут закрыться.
«Дайте только нормальную маржинальность, которая будет больше трех рублей на литр, которая позволит и зарабатывать, и отправлять средства на реинвестиции, покрывать издержки амортизации и, конечно, вкладываться в развитие», — сказал Григорий Баженов.
В начале ноября 2018 года было подписано правительственное соглашение, в рамках которого нефтяные компании взяли на себя обязательство с 1 ноября 2018 года по 31 марта 2019 года сдерживать мелкооптовые цены на уровне, который не превышает индикативные значения для каждого региона страны. Кроме того, нефтяники должны обеспечить достаточное предложение для удовлетворения спроса независимых участников рынка в соответствующих субъектах РФ.
После этого крупные российские нефтекомпании по заявлениям их клиентов начали скрытно повышать цены на топливо.
По словам Г. Баженова, независимым АЗС необходимо установить дополнительную наценку на бензин в размере от 3 руб. за литр. В противном случае, как отмечает представитель НТЗ, часть автозаправочных станций могут закрыться.
«Дайте только нормальную маржинальность, которая будет больше трех рублей на литр, которая позволит и зарабатывать, и отправлять средства на реинвестиции, покрывать издержки амортизации и, конечно, вкладываться в развитие», — сказал Григорий Баженов.
В начале ноября 2018 года было подписано правительственное соглашение, в рамках которого нефтяные компании взяли на себя обязательство с 1 ноября 2018 года по 31 марта 2019 года сдерживать мелкооптовые цены на уровне, который не превышает индикативные значения для каждого региона страны. Кроме того, нефтяники должны обеспечить достаточное предложение для удовлетворения спроса независимых участников рынка в соответствующих субъектах РФ.
После этого крупные российские нефтекомпании по заявлениям их клиентов начали скрытно повышать цены на топливо.
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