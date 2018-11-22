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Прокуратура проверит качество зимней уборки в Екатеринбурге
22 ноябрь 2018 (10:27)
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2018. Прокуратура Свердловской области начала проверку качества зимней уборки улично-дорожной сети Екатеринбурга, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку, надлежащим ли образом юридические лица исполняют муниципальные контракты по уборке территории, а также осуществляет ли администрация муниципалитета должный контроль за их выполнением», — говорится в сообщении.
Кроме того, прокуратура проверит штатную численность и наличие техники у подрядчиков, которые победили в торгах на уборку городских улиц. Помимо этого, надзорное ведомство соотнесет качество фактически проведенных работ с регламентом.
Утром 22 ноября 2018 года транспортное движение в Екатеринбурге было осложнено после прошедшего снегопада. Многие водители жаловались на плохую уборку городских дорог от снега.
«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку, надлежащим ли образом юридические лица исполняют муниципальные контракты по уборке территории, а также осуществляет ли администрация муниципалитета должный контроль за их выполнением», — говорится в сообщении.
Кроме того, прокуратура проверит штатную численность и наличие техники у подрядчиков, которые победили в торгах на уборку городских улиц. Помимо этого, надзорное ведомство соотнесет качество фактически проведенных работ с регламентом.
Утром 22 ноября 2018 года транспортное движение в Екатеринбурге было осложнено после прошедшего снегопада. Многие водители жаловались на плохую уборку городских дорог от снега.
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