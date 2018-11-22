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Прокуратура проверит качество зимней уборки в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2018. Прокуратура Свердловской области начала проверку качества зимней уборки улично-дорожной сети Екатеринбурга, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку, надлежащим ли образом юридические лица исполняют муниципальные контракты по уборке территории, а также осуществляет ли администрация муниципалитета должный контроль за их выполнением», — говорится в сообщении.



Кроме того, прокуратура проверит штатную численность и наличие техники у подрядчиков, которые победили в торгах на уборку городских улиц. Помимо этого, надзорное ведомство соотнесет качество фактически проведенных работ с регламентом.



Утром 22 ноября 2018 года транспортное движение в Екатеринбурге было осложнено после прошедшего снегопада. Многие водители жаловались на плохую уборку городских дорог от снега.

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