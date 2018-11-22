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В екатеринбургском МУП «Золушка» прошли обыски

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2018. В екатеринбургском МУП «Золушка» 21 ноября 2018 года прошли обыски. Информацию об этом УрБК подтвердил старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СК России по Свердловской области, подполковник юстиции Александр Шульга.



По его словам, следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках расследования уголовного дела, возбужденного из-за злоупотреблений на предприятии.



«Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области проведена выемка финансовых документов на предприятии. Выполняются иные следственные действия по выяснению всех обстоятельств совершенного преступления и установлению конкретных подозреваемых лиц. расследование уголовного дела продолжается», — сказал А. Шульга.



По информации УрБК, следственно-оперативные мероприятия в муниципальном предприятии проходили при участии сотрудников регионального Управления ФСБ.



Ранее следственные органы возбудили в отношении главного бухгалтера ЕМУП «Золушка» по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», а также по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».



Екатеринбургское МУП «Золушка» является одним из крупных поставщиков школьных обедов для образовательных учреждений уральской столицы. После серии отравлений в городских школах прокуратура с начала 2018 года провела несколько проверок на предприятии.

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