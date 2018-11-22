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Начальника ОМВД России Первоуральска Олега Грехова отпустили под домашний арест

22 ноябрь 2018 (09:27)

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2018. Свердловский областной суд изменил меру пресечения начальнику ОМВД России по городу Первоуральску Олегу Грехову. Обвиняемому избрана новая мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Мера пресечения действует до 6 января 2019 года. Полицейский обвиняется по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки».

Напомним, что 9 ноября Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следствия об аресте начальника отдела МВД России по Первоуральску Олега Грехова, который был задержан по подозрению в коррупционном преступлении.

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