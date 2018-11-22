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Начальника ОМВД России Первоуральска Олега Грехова отпустили под домашний арест

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2018. Свердловский областной суд изменил меру пресечения начальнику ОМВД России по городу Первоуральску Олегу Грехову. Обвиняемому избрана новая мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Мера пресечения действует до 6 января 2019 года. Полицейский обвиняется по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки».



Напомним, что 9 ноября Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следствия об аресте начальника отдела МВД России по Первоуральску Олега Грехова, который был задержан по подозрению в коррупционном преступлении.

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