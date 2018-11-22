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Правительство РФ рассмотрит прогноз социально-экономического развития страны до 2036 года

УрБК, Москва, 22.11.2018. Правительство РФ на заседании в четверг, 22 ноября 2018 года рассмотрит прогноз долгосрочного социально-экономического развития до 2036 года. Об этом говорится в сообщении на сайте российского кабинета министров.



«Минэкономразвития представлен в правительство разработанный совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года. Прогноз подготовлен в составе двух основных вариантов (базового и консервативного), прогнозные показатели структурированы на три шестилетних периода (2019-2024 годов, 2025-2030 годов, 2031-2036 годов)», — говорится в сообщении.

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