Новости дня

«Уральские авиалинии» снижают стоимость билетов по направлению Екатеринбург — Дубай — Екатеринбург

21 ноябрь 2018 (18:01)

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявляет о снижении стоимости по направлению Екатеринбург — Дубай — Екатеринбург: 110 евро по тарифу «Эконом» и 1 тыс. 140 евро по тарифу «Бизнес». Стоимость указана за тариф туда-обратно, сборы оплачиваются дополнительно.

Период проведения акции: с 21 ноября до 1 декабря 2018 на период вылетов с 15 января по 18 февраля 2019, с 26 февраля по 24 марта 2019, с 3 апреля до 23 мая 2019, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Зима в Дубае — это особое время, когда солнце не палит, а Персидский залив располагает к ночным романтическим прогулкам. В это время здесь проходят великолепные представления для всей семьи, экстремалам предлагаются необычные экскурсии: от полетов на парашюте до катания по песчаным дюнам. Рестораны изобилуют блюдами различных мировых кухонь. А зимний Торговый фестиваль превращает Дубай в рай для шопоголиков», — говорится в сообщении авиакомпании.

Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, через мобильное приложение Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262262 или в любой авиакассе.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: