Новости дня
«Уральские авиалинии» снижают стоимость билетов по направлению Екатеринбург — Дубай — Екатеринбург
21 ноябрь 2018 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявляет о снижении стоимости по направлению Екатеринбург — Дубай — Екатеринбург: 110 евро по тарифу «Эконом» и 1 тыс. 140 евро по тарифу «Бизнес». Стоимость указана за тариф туда-обратно, сборы оплачиваются дополнительно.
Период проведения акции: с 21 ноября до 1 декабря 2018 на период вылетов с 15 января по 18 февраля 2019, с 26 февраля по 24 марта 2019, с 3 апреля до 23 мая 2019, сообщает пресс-служба авиакомпании.
«Зима в Дубае — это особое время, когда солнце не палит, а Персидский залив располагает к ночным романтическим прогулкам. В это время здесь проходят великолепные представления для всей семьи, экстремалам предлагаются необычные экскурсии: от полетов на парашюте до катания по песчаным дюнам. Рестораны изобилуют блюдами различных мировых кухонь. А зимний Торговый фестиваль превращает Дубай в рай для шопоголиков», — говорится в сообщении авиакомпании.
Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, через мобильное приложение Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262262 или в любой авиакассе.
Период проведения акции: с 21 ноября до 1 декабря 2018 на период вылетов с 15 января по 18 февраля 2019, с 26 февраля по 24 марта 2019, с 3 апреля до 23 мая 2019, сообщает пресс-служба авиакомпании.
«Зима в Дубае — это особое время, когда солнце не палит, а Персидский залив располагает к ночным романтическим прогулкам. В это время здесь проходят великолепные представления для всей семьи, экстремалам предлагаются необычные экскурсии: от полетов на парашюте до катания по песчаным дюнам. Рестораны изобилуют блюдами различных мировых кухонь. А зимний Торговый фестиваль превращает Дубай в рай для шопоголиков», — говорится в сообщении авиакомпании.
Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, через мобильное приложение Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262262 или в любой авиакассе.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «Уральские авиалинии» открывают рейс в Зальцбург из Москвы
- «Уральские авиалинии» запустили спеццены на рейсы в Китай в июне
- ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» снижает цены на полеты в Дубай из Екатеринбурга
- «Уральские авиалинии» проводят распродажу билетов
- Авиакомпания «Уральские авиалинии» с сегодняшнего дня проводит распродажу билетов по выгодным тарифам