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ФНС России хочет признать банкротом свердловскую компанию «АРГУС СФК»

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2018. МИФНС № 26 по Свердловской области обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском о признании банкротом ООО «АРГУС СФК», которое принадлежит Анастасии Мишариной. Сумма исковых требований составляет 4,75 млн руб. Об этом свидетельствуют данные картотеки Арбитражного суда.



В картотеке Арбитражного суда содержится еще несколько исков к компании ООО «АРГУС СФК». В частности, иск 2017 года от департамента лесного хозяйства Свердловской области на сумму 14,4 млн руб. из-за долга по арендной плате. По данному иску 9 апреля 2018 года была отклонена апелляционная жалоба.



Анастасия Мишарина является дочерью бывшего губернатора Свердловской области Александра Мишарина.



Александр Мишарин был губернатором Свердловской области в 2009-2012 году. В настоящее время он является первым заместителем гендиректора ОАО «РЖД».

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