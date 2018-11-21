Промтуризм на уровне школьника

В Екатеринбурге 21 ноября 2018 года состоялась конференция совета по развитию промышленного туризма в РФ, который был образован год назад. В ходе мероприятия участники попытались подвести итоги работы по промтуризму в Свердловской области. По факту оказалось, что подводить нечего. Из-за специфики промышленного производства на Среднем Урале многие объекты показа оказались недоступны для туристов.Федеральный совет по развитию промтуризма в России был учрежден в начале октября 2017 года на площадке «Ельцин Центра» в Екатеринбурге.«Промышленный туризм представляет собой перспективное направление отечественного турпродукта. Растущий во всем мире интерес к турам индустриальной тематики предопределяет актуальные задачи по организации на регулярной основе специальных экскурсионных программ и туристических маршрутов. Промышленный туризм очень важен как инструмент патриотического воспитания граждан и профориентации», — говорилось в заявлении главы Ростуризма Олега Сафонова, которое было зачитано на сегодняшней конференции.Заместитель начальника Управления федерального агентства по туризму Татьяна Меньшикова, выступая на мероприятии, дала более развернутое обоснование проекта. По ее словам, программы промтуризма рассматриваются как маркетинговый инструмент для привлечения инвесторов «при минимальных затратах предприятий».По замыслу разработчиков, проект промышленных экскурсий должен притягивать в регионы иностранных туристов и бизнесменов. Созданный в Екатеринбурге федеральный совет, в свою очередь, выступил основным разработчиком маршрутов, которые будут связаны по всей стране. Но в первый год работы ничего не получилось.«Основной задачей совета была разработка единой карты промышленного туризма. Эта задача стояла в прошлом году, но мы решили ее отложить. Нужно еще посмотреть, поскольку направлений очень много, и все новое», — сказала Т. Меньшикова.Насколько растянется процесс подготовки единой карты промышленного туризма, представитель федерального агентства не уточнила. Специалист Ростуризма также не указала расчетных цифр: сколько туристов планируется привлечь по линии промтуризма, и какой экономический эффект ожидают в агентстве от такого «маркетингового хода». Другой вопрос, как скоро в эту карту (если она появится) попадет Свердловская область.Выбранное место проведения заседаний федерального совета вполне понятно — в структуре экономики Среднего Урала преобладают машиностроение, металлургия, химическая и оборонная промышленность. На это указывали и сами участники мероприятия.«Вопросы развития промышленного туризма для Свердловской области крайне важны, поскольку здесь сосредоточены важнейшие промышленные производства и богатые природные ресурсы. Вполне закономерно, что мы готовы продвигать направление промтуризма как приоритетное», — заявила выступившая на конференции министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова.Одной из задач этого направления глава ведомства назвала улучшение инвестклимата и формирование кадров из подрастающего поколения. Однако перечисляя возможные пути реализации проекта, В. Казакова углубилась не в промпроизводство, а в историю.В качестве «беспрецедентного примера» развития промтуризма министр назвала нижнетагильскую гору «Заводской Урал», где по большей части сосредоточены музеи. В этот же список попали комплексы Невьянского музея-заповедника и музей боевой техники УГМК, а также архитектурные памятник, сохранившиеся на территории заводов. Непонятно, каким образом исторические объекты должны привлечь внимание потенциальных инвесторов к действующим заводам.Реальных примеров, когда памятники привлекали в производство капиталы, В. Казакова не привела. Кроме того, в ее докладе отсутствовало упоминание Чемпионата мира по футболу в 2018 году, за счет которого можно было привлечь иностранных туристов в промышленные музеи. Единственным достижением промышленного туризма в области, которое привела министр, оказались школьные экскурсии. За текущий год в Свердловской области было проведено 300 экскурсионных туров для детей.Почему в регионе сложилась тенденция на школьные экскурсии при заявленных задачах на поиск инвестиций, становится понятно из следующей части выступления министра. По ее словам, при реализации проекта промтуризма областные власти столкнулись с несколькими проблемами.Первая: нежелание свердловских предприятий показывать (фактически рассекречивать) свои наработки. Вторая: отсутствие на заводах специальных туристических площадок. Как выяснилось, водить экскурсии на промпредприятия оказалось все же делом затратным, поскольку требуется определенная инфраструктура. Далеко не все заводы готовы выделить на это средства. Третья: часть свердловских предприятий является режимными объектами. По этой причине, к примеру, провалилась идея организовать поездки на танках для туристов по территории НПК «Уралвагонзавод».Каким образом решить все три проблемы, в министерстве инвестиций и развития Свердловской области не знают. От самого ведомства здесь мало что зависит, особенно по отношению к режимным объектам. Сами свердловские предприятия финансово и морально не готовы к приему туристов. В такой ситуации промышленный туризм на Среднем Урале может остаться на уровне школьных экскурсий по историческим памятникам.