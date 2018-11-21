Автостраховщики пожаловались на расходы

В Свердловской области активность недобросовестных посредников-автоюристов приводит к тому, что при снижении количества обращений в суд по ОСАГО судебные расходы превосходят сумму основного требования в 1,5 раза. Такая ситуация беспокоит страховщиков, поскольку делает этот вид страхования убыточным, что ведет в итоге к уменьшению предложений для страхователей.Об этом рассказал в ходе расширенного совещания руководителей страховых организаций и правоохранительных органов в Екатеринбурге заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.«По сравнению с 2017 годом в Свердловской области снизилось отношение судебных расходов страховщиков к несудебным — с 18,1% до 14,4%. Это говорит о том, что снижается количество обращений в суды, то есть страховщики начинают больше работать непосредственно с гражданами и предоставлять им тот сервис и услуги, которые необходимы в соответствии с законом об ОСАГО. Печально другое. Мы видим рост отношения судебных расходов к сумме основного требования — с 124% до 152% в 2018 году. Активность страховых посредников — автоюристов в суде растет. Обращений в суд меньше, но если уж дело дошло до суда, то из страховщика вынимают деньги по полной», — отметил Сергей Ефремов.По материалам, предоставленным на совещании, рынок ОСАГО переживает сложное время: недобросовестные посредники наносят отрасли серьезные убытки, потери от их деятельности составляют более 60 млрд руб. в год.В частности, за 9 месяцев 2018 года в Свердловской области было оплачено 6 тыс. 422 судебных решения. Причем страховая выплата составила 253,2 млн руб., а накладные расходы — 385,2 млн руб., в том числе выплаты, наложенные на страховщика в соответствии с законом о защите прав потребителей, — 263,5 млн руб.«Мы видим тот бизнес, на котором автоюристы зарабатывают — на противоречии между страхователем и страховщиком. И создают высокую убыточность ОСАГО, вследствие чего ряд страховщиков перестают продавать этот вид страхования», — отметил Сергей Ефремов.Основным средством борьбы с недобросовестными посредниками участники совещания считают организованную равноправную работу страховщиков и правоохранительных органов. Для этого и созданы были в прошлом году региональные рабочие группы, которые должны выносить проблему на межведомственные совещания с работниками прокуратуры, полиции, судебных органов, банков, муниципалитета.Кроме того, региональные страховщики за прошедший год усилили свои подразделения, занимающиеся расследованием непростых случаев, а также работу в судах.По материалам совещания, за 9 месяцев 2017 года из 412 заявлений о возбуждении уголовного дела по признакам страхового мошенничества было возбуждено 59 дел. По итогам аналогичного периода 2018 года, из 717 заявлений было возбуждено уже 249 уголовных дел.По мнению представителя «Альфастрахования», ранее работа в судах была менее эффективной, поскольку из-за нехватки юристов страховщики просто не приходили в суд.Заместитель прокурора Свердловской области Вадим Чукреев сообщил, что при Главном следственном управлении Свердловской области создана специальная оперативная группа из сотрудников, которые специализируются на подобных видах мошенничества. В результате в 2018 году было возбуждено 44 уголовных дела против 15 в 2017 году.«Всем юристам страховых компаний я советую ходить в суды. У нас состязательная система, и свою позицию вам следует донести до суда, если вы подали иск. Там, где юрист присутствует в суде, вероятность выигрыша возрастает в геометрической прогрессии», — отметил Вадим Чукреев.По мнению участников совещания, большие накладные расходы, которые несут страховщики в судах по ОСАГО, — это не только проблема самих страховых организаций. Деятельность недобросовестных посредников подрывает экономическую базу автострахования, поскольку делает ОСАГО невыгодным для страховщика. Соответственно, рынок не развивается, а у автолюбителей уменьшается возможность выбора.