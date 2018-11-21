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Власти Южного Урала направили 20 млн рублей на завершение ремонта больницы в Челябинске

УрБК, Челябинск, 21.11.2018. Ремонт здания больницы планируется закончить к 1 сентября 2019 года. Жители, проживающие в микрорайоне Першино, на улицах П. Калмыкова, 50-летия ВЛКСМ, Комаровского Металлургического района Челябинска, смогут получить квалифицированную медицинскую помощь рядом с домом.



Как сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала, решение о направлении средств из областного бюджета было принято губернатором Борисом Дубровским в ходе осмотра здания лечебного учреждения. Филиал поликлиники находится на улице 50-летия ВЛКСМ. Раньше здесь располагалась муниципальная детская городская клиническая больница №8.



По просьбе жителей, проживающих в микрорайоне Першино, управление здравоохранения в 2015 году передало это здание горбольнице № 6 для организации там филиала. Но помещение требовало капитального ремонта.



В 2016-2017 годах на реконструкцию объекта было выделено почти 11 млн руб. На эти деньги строители заменили окна, смонтировали тепловой узел, систему вентиляции, закупили строительные материалы. В здании частично проведена внутренняя отделка, отремонтирована входная группа. Но работы приостановились из-за нехватки финансирования.



«Ввод в эксплуатацию поликлиники необходим: с открытием еще одного филиала горбольницы № 6 мы сделаем доступнее медицинскую помощь для большой части жителей Металлургического района — одного из самых протяженных районов Челябинска. 20 млн руб. из областного бюджета — это недостающая сумма расходов. Еще 8,5 млн руб. будет вложено из внебюджетных средств шестой горбольницы. Деньги из областного бюджета пойдут не только на завершение ремонта, но и на покупку медицинского оборудования, мебели и оргтехники. Они направляются при условии, что все работы будут закончены, и 1 сентября 2019 года объект будет введен в эксплуатацию», — подчеркнул Борис Дубровский.



Глава региона также дал поручение временно исполняющему обязанности главы Челябинска Владимиру Елистратову предоставить к 26 ноября свои предложения по благоустройству прилегающей к медучреждению территории.



Челябинская городская больница № 6 оказывает медицинскую амбулаторно-поликлиническую помощь 111 тыс. взрослого населения Металлургического района Челябинска. У больницы работают три филиала: по ул. Коммунистическая, 2а, ул. Румянцева, 31, и ул. Молодежная, 1.

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