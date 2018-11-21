Новости дня

На автомобильных дорогах УрФО 21-23 ноября ожидаются снегопад и метель

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2018. По информации синоптиков, 21-23 ноября 2018 года в Ханты-Мансийском автономном округе, Свердловской, Тюменской, Курганской областях ожидается снег, местами умеренный, днем местами метель, ветер до 18 м/с. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».



«На всей протяженности федеральных трасс, подведомственных «Уралуправтодору», работают 35 метеостанций и 90 видеокамер, которые фиксируют состояние проезда. Вся информация в режиме реального времени поступает диспетчеру, который видит, на какие участки следует отправить технику для дополнительной обработки противогололедными материалами или расчистки снега», — говорится в сообщении.



В ведомстве отмечают, что будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда.



«Однако просим водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Не затрудняйте работу снегоуборочной техники и не мешайте расчистке федеральных трасс. При сложных погодных условиях советуем запастись терпением и двигаться вслед за техникой, не пытаясь идти на обгон», — отмечают в ФКУ «Уралуправтодор».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: