Кризис
Более 134 тыс. жителей Свердловской области не могут покинуть Россию из-за долгов в 200 млрд рублей
21 ноябрь 2018 (15:07)
134 тыс. 486 граждан Свердловской области не могут покинуть страну из-за задолженности по различным категориям исполнительных производств на общую сумму порядка 200 млрд руб.
Как сообщается на сайте Управления федеральной службы судебных приставов, более 16 тыс. жителей Свердловской области не смогут выехать на отдых или в командировку за пределы России, не погасив порядка 4,5 млрд руб. задолженности по алиментам. Более 38 тыс. граждан, задолжавших по кредитным платежам на сумму порядка 30 млрд руб., также ограничены в праве выезда.
В отношении должников за жилищно-коммунальные услуги вынесено 14 тыс. 406 постановлений об ограничении выезда за пределы РФ. Сумма их долга — порядка 158 млрд руб.
Как сообщается на сайте Управления федеральной службы судебных приставов, более 16 тыс. жителей Свердловской области не смогут выехать на отдых или в командировку за пределы России, не погасив порядка 4,5 млрд руб. задолженности по алиментам. Более 38 тыс. граждан, задолжавших по кредитным платежам на сумму порядка 30 млрд руб., также ограничены в праве выезда.
В отношении должников за жилищно-коммунальные услуги вынесено 14 тыс. 406 постановлений об ограничении выезда за пределы РФ. Сумма их долга — порядка 158 млрд руб.
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