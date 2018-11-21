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Владелец сети Castorama покидает российский рынок

УрБК, Москва, 21.11.2018. Британская компания Kingfisher (представлена сетью гипермаркетов Castorama) объявила об уходе с российского рынка, сообщает «Прайм» со ссылкой на главного исполнительного директора компании Вероник Лори.



Представитель Kingfisher отметила, что в России британская компания занимает небольшую долю. На сегодняшний день в стране насчитывается 20 магазинов сети Castorama. После ухода Kingfisher торговые объекты продолжат работать, но неизвестно под чьим управлением.



Помимо России британская компания оставит Испанию (28 магазинов Brico Depot) и Португалию (3 магазина Brico Depot).



По итогам I квартала 2018-2019 финансового года объемы продаж Castorama на российском рынке сократились на 20%. В следующем квартале показатель снизился на 11%.



В целом за 2017-2018 финансовый год операционный убыток Kingfisher (с учетом всех торговых точек в мире) составил около 10 млн долл. США.

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